وزير التعليم العالى يضع حجر أساس المدينة الطبية لجامعة المنوفية

جدة - نرمين السيد - وضع أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم السبت، حجر أساس المدينة الطبية لجامعة المنوفية، برفقة عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وهشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وأنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة.





وخلال فعاليات الزيارة، أشاد الوزير بمستوى التجهيزات الفنية والمعملية للمجمع الطبى بجامعة المنوفية، مؤكدا أن المدينة الطبية للجامعة ستمثل إضافة متميزة للمجمع الطبى بجامعة المنوفية، لافتًا إلى أن المدينة تستهدف استيعاب عدد كبير من المرضى المُترددين على المجمع الطبى، وتقديمها خدمة طبية متميزة داخل محافظة المنوفية.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مشروع إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية يُقام على مساحة خمسة أفدنة، مضيفًا أن المشروع جاء فى ضوء التوسع الأفقى للمجمع الطبى بالجامعة بهدف إضافة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة لتقديم الخدمات الطبية المطلوبة لمواطنى المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المُستهدف بعد الانتهاء من مشروع مدينة جامعة المنوفية الطبية هو زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3750 سريرًا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 132 إلى 350 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 46 إلى 82 غرفة، فضلًا عن أن المدينة تستهدف القضاء على قوائم الانتظار بالغرف والعمليات والرعاية المركزة، وإضافة خدمات طبية جديدة تقدم لأول مرة داخل المحافظة، مثل: زراعة الكلى، وزراعة النخاع، وعلاج أورام الأطفال، فضلًا عن إضافة أماكن جديدة ومتعددة لتدريب طلاب كليات القطاع الطبى بجامعة المنوفية، وكذلك الجامعة الأهلية.