جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات المسلحة المصرية، إنشاء أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكيا بالكامل فى مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021.

جاء ذلك بالتعاون مع شركتى (أسكيون Askion الألمانية، ميرا لاب Miralab المصرية). وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوى فى قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة فى البحث العلمى لسنوات طويلة، مما يسهم فى تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها. يأتى هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.