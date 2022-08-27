وزير التعليم: لن تعقد امتحانات ثانوية عامة بلجان الشغب مرة أخرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن لجان الثانوية العامة التى شهدت أحداث شغب خلال امتحانات السنوات الماضية، لن تعقد بها امتحانات مرة أخرى.





وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة من شأنها فحص طلبات التحويلات التى وصفها بـ"المكوكية" إلى لجان بعينها اعتقادا بسهولة الغش فيها، للنظر فى مدى قانونية هذه التحويلات وقبولها أو رفضها.

جاء هذا تعليقا على ما أثير خلال امتحانات الثانوية العامة للعام 2021/ 2022 وما قبلها، حول وجود لجان شغب تعرف باسم "أولاد الأكابر"، ببعض المحافظات، يجبر فيها القائمون على العملية الامتحانات من قبل الأهالى على تسهيل الغش لأبنائهم.

وتشهد عدد من لجان الثانوية العامة بإدارات محددة، كل عام، عمليات تحويل للطلاب من جميع أنحاء الجمهورية، بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس، اعتقادا بوجود تساهل فى الرقابة على أعمال الامتحانات بهذه اللجان، الأمر الذى يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة مستمرة فى قياس مهارات الفهم ومستويات التفكير العليا لدى الطلاب، مؤكدا على أن إلغاء أسئلة الـMCQ أو الاختيار من متعدد أمر مستحيل، وإن كان سيتم تطعيمها ببعض الأسئلة المقالية، وأن استخدام جهاز "التابلت" مستمر فى عقد اختبارات صغيرة على فترات متفاوتة لتقييم مدى استيعاب الطلاب لنظام التقييم الجديد.