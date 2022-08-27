البحرية المصرية تنفذ تدريبا بحريا عابرا مع نظيرتها الأمريكية والأسبانية

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصرية تدريبا عابرا مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والأسبانية فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية، والتى استمرت لعدة أيام.





واشترك فى التدريب الفرقاطة المصرية (الفاتح) والمدمرة الأمريكية (USS Forrest Sherman)، والفرقاطة الأسبانية (ESPS Almirante Juan De Borbon)، حيث بدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين. وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تبادل صور الموقف العملياتى بمسرح العمليات.

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