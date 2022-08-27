وأوضح "حجازى"، خلال اجتماعه بمحررى التعليم، أن أرقام الجلوس التى جرى تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى، تم الكشف عنها وتبين أنها متناثرة بين 5 لجان امتحانية، متسائلا: "كيف سيتم الغش بخمس لجان؟"، مشيرا إلى أن من قام بتجميع أرقام الجلوس ونشرها على صفحات التواصل للإيحاء بأن هناك غش فى لجان الصعيد، كان مغرضا.
وقال "حجازى"، إن اللجان الـ5 التى ضمت طلاب عائلات الصعيد، كانت تضم 2500 طالب، فما الأزمة أن يحصل منهم نحو 20 طالبا على مجموع يفوق الـ90%؟ مشيرا إلى أن الطلاب المتداولة أسماؤهم ليسوا أخوة وإن كان بعضهم ينتمى لعائلة واحدة.
ولفت الوزير إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وسيتم إعلان كافة التفاصيل فور انتهائها.
وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة فى 6 أغسطس الجارى، انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعى، أرقام جلوس تخص طلاب ينتمون لعائلات بالصعيد، حصلوا على درجات مرتفعة، فى إشارة إلى وجود غش بلجان هؤلاء الطلاب، وفتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا للكشف عن حقيقة هذه الاتهامات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تفاصيل جديدة عن نتائج طلاب عائلات الصعيد بالثانوية (تصريحات رسميا) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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