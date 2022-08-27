عاجل- تصريح مهم من وزير التعليم بشأن العام الدراسى الجديد ونظام الامتحانات

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن نظام التقييم بالمرحلة الثانوية القائم على قياس مهارات الفهم ومستويات التفكير العليا لدى الطلاب مستمر، مشيرا إلى أن الحفظ والتلقين لم يعد مناسبا للعصر، وأن سوق العمل بالقرن الـ21 يتطلب مهارات مختلفة.
وأكد أن إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد أو الـMCQ، من الامتحانات أمر مستحيل، لكن سيتم إضافة بعض الأسئلة المقالية، وأن جهاز "التابلت" مهم للطلاب للاطلاع على المحتوى الرقمى الذى تم إعداده للطلاب، وفى الامتحانات سيقتصر استخدامه على إجراء بعض الاختبارات الإلكترونية القصيرة التى تعقد على فترات متفاوتة، لتقييم مدى استيعاب الطلاب للنظام التقييم الجديد.
وقال الوزير إنه سيتم دمج المحتوى الرقمى المعد من قبل وزارة التربية والتعليم وشركائها، مع البرنامج الدراسى للطلاب.
وينطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
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