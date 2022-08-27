يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة التى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إنشائها كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقى بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.
وتم استقبال البراعم والشباب وتوزيع الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.
وكان لتلك الدعوة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم الذين تقدموا بخالص الشكر للرئيس السيسى، على التغيير الذى طرأ على حياتهم للأفضل فى ظل "حياة كريمة" التى وفرها لهم الرئيس، كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.
يأتى اليوم الترفيهى فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى اطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلنا واحد.. الداخلية تنظم يوما ترفيهيا لبراعم وشباب «بشاير الخير» (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.