كلنا واحد.. الداخلية تنظم يوما ترفيهيا لبراعم وشباب «بشاير الخير» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية، دعوة لبراعم وشباب منطقة "بشاير الخير" بالإسكندرية لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة التى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إنشائها كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقى بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.

وتم استقبال البراعم والشباب وتوزيع الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.

وكان لتلك الدعوة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم الذين تقدموا بخالص الشكر للرئيس السيسى، على التغيير الذى طرأ على حياتهم للأفضل فى ظل "حياة كريمة" التى وفرها لهم الرئيس، كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

يأتى اليوم الترفيهى فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى اطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.