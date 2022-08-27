جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة نماذج الإجابة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021/ 2022، قبل بدء عملية التصحيح الإلكترونى لإبداء الملاحظات التى يتم أخذه فى الاعتبار.





وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن التصحيح الإلكترونى لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يسير بصورة جيدة وفق الخطة المعدة مسبقا. وأشار إلى أن الوزارة ستتيح كراسات الأسئلة ونماذج الإجابة ورقة الـ"بابل شيت" لكل طالب يتظلم من نتيجته بامتحانات الدور الثانى. وبدأت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى الثلاثاء 30 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازى: إتاحة الـ بابل شيت للمتظلمين من نتائج الدور الثانى للثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.