وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة: حريصون على حصول كل طالب على حقه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 03:29 مساءً - قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم مناقشة زيادة الرقعة الخضراء داخل المدارس مع مديرى المديريات التعليمية.

وتطرق لتظلمات الثانوية العامة، حيث قال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة مع حصول كل طالب على حقه ولكن نرفض المزايدة على الوزارة، فعلى سبيل المثال، "طالبة كانت نتيجتها محجوبة وادعت حصولها على صفر وبعد رفع الحجب عنها حصلت على درجة"، وسيتم إعلان كافة التفاصيل بكل شفافية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنا لن أكون المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وأنه سوف يستعين بمتحدث إعلامى للوزارة وسنعلن اسمه قريبا جدا، قائلا: "لن أدلي بأي تصريحات على فيس بوك، وسيتم وضع كل قراراتي على الصفحة الرسمية للوزارة فقط"، لافتا إلى أنه سيقف على مسافة واحدة بين جميع صحفيى الوزارة.