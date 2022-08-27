جدة - نرمين السيد - حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على توفير فصول محو الأمية وتعليم الكبار للمتعافين من الإدمان.





وأكدت الوزيرة أن توفير فصول محو الأمية داخل مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان يأتى ضمن تقديم مجموعة خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة فى التأهيل النفسى وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، وعقب الانتهاء من البرنامج التعليمى يتم عقد اختبارات تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار وحصول المتعافين ممن اجتازوا الاختبارات على شهادات معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، كذلك توفير قاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة. من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، لا تقتصر على العلاج المجانى فقط، وإنما تمتد إلى مرحلة ما بعد العلاج فى إطار إعادة دمج المتعافين فى المجتمع، حيث يتم تنفيذ برامج للتأهيل الاجتماعى والنفسى كما تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل، كذلك أيضا إتاحة قروض من بنك ناصر ضمن مبادرة التى أطلقها الصندوق "بداية جديدة" لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة بهدف تحقيق الدمج المجتمعى لهم، كما أطلق الصندوق مبادرة " بإيدينا"، تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمركز الجديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والمقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى والاجتماعى لمرضى الإدمان إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التضامن»: توفير فصول محو أمية للمتعافين من الإدمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.