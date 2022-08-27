وأضاف الوزير، فى اجتماع مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على خلق قناعات لدى المواطنين بأهمية تطوير المنظومة التعليمية، من خلال إشراك الطلاب وأولياء الأمور فى آليات التطوير، مؤكدا أنه لن يحدث إقصاء لأى طرف فى ضوء تطبيق منظومة تطوير التعليم.
وشدد على أن الحفظ والتلقين لم يعد مناسبا لهذا العصر، لأن سوق العمل بات يتطلب مهارات مختلفة، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة مثل تجربة المدارس اليابانية، والتركيز على بناء الشخصية فى الصفوف الأولى من التعليم.
وأشار حجازى إلى أنه قرر دمج المواد التعليمية الرقمية بالبرنامج الدراسى، وسيناقش ذلك مع مديرى المديريات التعليمية، غدا الأحد.
وتابع بأن مناهج الصف الخامس الابتدائى الذى ينتقل إليه نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، أوشكت على الانتهاء.
وعن تخصيص بعض أجزاء المناهج بنظام التعليم الجديد للاطلاع فقط، قال الوزير، إن هذا جاء لتتوافق المناهج مع الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازى: لا عودة للوراء فى تطوير التعليم.. والتنفيذ يحتاج لإعادة النظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.