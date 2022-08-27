حجازى: لا عودة للوراء فى تطوير التعليم.. والتنفيذ يحتاج لإعادة النظر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير التعليم مشروع قومى مستمر، مؤكدا أنه لا عودة للوراء وإن كانت بعض آليات التنفيذ على أرض الواقع تحتاج إلى إعادة نظر.





وأضاف الوزير، فى اجتماع مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على خلق قناعات لدى المواطنين بأهمية تطوير المنظومة التعليمية، من خلال إشراك الطلاب وأولياء الأمور فى آليات التطوير، مؤكدا أنه لن يحدث إقصاء لأى طرف فى ضوء تطبيق منظومة تطوير التعليم.

وشدد على أن الحفظ والتلقين لم يعد مناسبا لهذا العصر، لأن سوق العمل بات يتطلب مهارات مختلفة، مؤكدا على أهمية تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة مثل تجربة المدارس اليابانية، والتركيز على بناء الشخصية فى الصفوف الأولى من التعليم.

وأشار حجازى إلى أنه قرر دمج المواد التعليمية الرقمية بالبرنامج الدراسى، وسيناقش ذلك مع مديرى المديريات التعليمية، غدا الأحد.

وتابع بأن مناهج الصف الخامس الابتدائى الذى ينتقل إليه نظام التعليم الجديد خلال العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، أوشكت على الانتهاء.

وعن تخصيص بعض أجزاء المناهج بنظام التعليم الجديد للاطلاع فقط، قال الوزير، إن هذا جاء لتتوافق المناهج مع الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد.