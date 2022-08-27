جدة - نرمين السيد - وتبدأ الوزارة أولى دوراتها غدا الأحد بكلية الدعوة بالقاهرة لأئمة محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بواقع 200 إمام يوميًا، ثم تنطلق الدورات تباعًا فى مختلف محافظات مصر. وتشمل الدورات الواعظات وخطباء المكافأة، حيث تستهدف المرحلة الأولى تدريب 5 آلاف إمام بالقاهرة الكبرى على يد أستاذة متخصصين فى كلية الدعوة. ويتضمن التدريب، تنمية مهارات الإمام والخطيب على بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى، والتأكيد على ضرورة أن تكون المقدمة والخاتمة تكون ملائمة لموضوع الخطبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بناء الخطبة العصرية وفن الإلقاء.. الأوقاف تضع القواعد لأئمتها (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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