وزير التعليم يرد على إلغاء أسئلة MCQ من امتحانات الثانوية العامة

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع صحفيى التعليم، اليوم السبت، أن تطوير امتحانات الثانوية العامة يتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أهمية تعريف المعلمين بطبيعة نظام التقييم الجديد حتى ينتقلوا بأسلوب شرحهم للطلاب بما يتناسب مع هذا النظام.
ولفت إلى تكليف الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومى للامتحانات، بتشكيل حقيبة تدريبية للمعلمين على نظام التقييم الجديد للثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لا صحة لإقصاء مستشارى المواد.
وعن أسئلة الاختيار من متعدد أو الـMCQ بامتحانات الثانوية العامة، قال الوزير إنه من المستحيل إلغاء هذا النظام، بل سيتم إضافة أسئلة مقالية إلى الامتحانات، مع التأكيد على استمرار قياس الأسئلة مهارات الفهم ومستويات التفكير العليا لدى الطلاب، فى ضوء نظام التقييم الجديد.
وعن جهاز الـ"تابلت"، قال الوزير إنه مهم جدا للطلاب ولن يتم إلغاؤه، بل سيوظف فى إجراء اختبارات قصيرة على فترات متفاوتة بدون درجات، بهدف قياس مدى تماشى الطلاب مع نظام التقييم الجديد، لافتا إلى أن هذا الأسلوب سيكون متبعا مع طلاب الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية.
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