عاجل- فى كلمته.. مدبولى يستعرض أمام قمة «تيكاد 8» محاور التنسيق المشترك

جدة - نرمين السيد - وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة، خلال الجلسة العامة الأولى بالقمة، حول الموضوعات الاقتصادية بحضور قِيس سعيد رئيس جمهورية تونس، وماكى سال رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فيما شارك فى القمة "افتراضيا" فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.

‎واستهل رئيس الوزراء كلمته، التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوجيه الشكر للرئيس التونسى قِيس سعيد على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذلك التنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة "تيكاد"، ناقلا للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أعرب عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيّد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.

‎وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة تيكاد القارية الهامة، التى دشنها الشريك اليابانى عام 1993 تحت شعار "الملكية والشراكة" تأكيدا لأحقية القارة الإفريقية فى ملكيتها لمساراتها التنموية.

‎وتابع: لا ننسى فى هذا المحفل، تقديم واجب العزاء فى وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، الذى أسهم فى الارتقاء بمستوى شراكتنا ودفعها إلى آفاق أرحب تلبية لتطلعات الجانبين.

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وأشار مدبولى، إلى أن القمة تنعقد فى ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الإفريقية.

كما نوّه رئيس الوزراء، إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الإفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التى تستلزم التنسيق المشترك، بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة فى تحقيق التنمية المستدامة.

‎وأوضح رئيس الوزراء، فى هذا السياق، أن المحور الأول يتمثل فى أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما فى ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الإفريقية، سعيا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن فى إفريقيا، وهو الأمر الذى يستدعى دعم الدول الإفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.

‎وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن المحور الثانى يركز على الحاجة لإيلاء أولوية، لا سيما لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خصوصا فى ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية.

‎وأضاف فى هذا الصدد: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى ذلك استمرارا لخطة عمل "يوكوهاما"، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أخيه الراحل شينزو آبى عام 2019.

بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية فى الوصول إلى التكامل الاقتصادى المنشود بقارتنا الإفريقية، سعيا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

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‎وأوضح رئيس الوزراء، أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التى تتطلب تكاتفا دوليا، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى COP27، الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولى المتاح لدولنا الإفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا فى هذا المحفل الدولى.

بالإضافة إلى أنه سيتم التركيز على أجندة التعافى الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة إفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك اليابانى لدعم جهود وتطلعات القارة الإفريقية، من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خصوصا فى مجال التكيف.

‎وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعى تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الإفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، قائلا: من هنا تحتل مسألة إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية، إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة هذا الملف المهم على المستـوى القـارى، إيمانا منه بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد جميع الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة.

‎وأضاف مدبولى: ستعمل مصر من خلال استضافتها لـ مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الاعمار والتنمية على التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليمين، لدعم خطط دول القارة فى هذا المسار لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

‎واختتم رئيس الوزراء كلمته، التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأكيده إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمى والقارى لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف "أجندة 2063"، سعيا للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادى، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذى لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الإفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية فى إفريقيا.

وعقب انتهاء رئيس مجلس الوزراء، من إلقاء الكلمة، تقدم الرئيس التونسى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولمصر التى كان لها دور بارز تاريخيا فى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وفى قيادة العمل الإفريقى المشترك.