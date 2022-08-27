انت الان تتابع خبر تحذير من السجائر الإلكترونية.. الصحة بتقولكم خلوا بالكم فيها مواد سامة والان مع التفاصيل

تحذير من السجائر الإلكترونية وخطورتها

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الصحة والسكان بالتحذير من السجائر الإلكترونية بشكل كامل، والتأكيد على أنها تحتوى على الكثير من المواد السامة ولا تساعد أبداً في الإقلاع عن التدخين، وتعد من أبرز الأشياء المنتشرة حالياً.

وأكدت وزارة الصحة من خلال منشور توعوي لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، اليوم السبت، قائلاً “السجائر الإلكترونية مش بتساعد في الإقلاع عن التدخين زي ما هو منتشر، وأضرارها زي أضرار السجائر العادية تقريبًا عشان فيها نيكوتين وغيرها من المواد السامة التي تضر مدخنها ومخالطيه، وقف تدخين دلوقتي واحمي نفسك من الضرر”.