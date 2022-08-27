انت الان تتابع خبر بالفيديو.. موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً.. الأرصاد الجوية خلاص كشفت كل حاجة والان مع التفاصيل

موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً تكشفه الأرصاد

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بحالة الطقس في الأيام الحالية، وأيضاً موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً وبداية فصل الخريف.

وأكدت غانم في العديد من التصريحات التليفزيونية لقناة أكسترا نيوز اليوم السبت، إن فصل الصيف سوف ينتهي رسمياً يوم 20 سبتمبر القادم، ويبدأ الخريف يوم 21 سبتمبر، وأعلنت أن فصل الخريف من أهم وأفضل الفصول في السنة، وذلك لأن درجات الحرارة فيه تكون معتدلة، وهذا بجانب الظواهر الجوية أثناء فصل الخريف وليست بنفس العنف الذي يحدث في الصيف والشتاء.

اعتدال الطقس في سبتمبر

وكشفت الأرصاد أن الطقس سوف يشهد أجواء معتدلة أثناء شهر سبتمبر، وسوف نشعر بانخفاض تدريجي في النسب الخاصة بالرطوبة مع الأسبوع الأول أو الثاني من شهر سبتمبر من كل عام.