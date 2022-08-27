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الحماية المدنية تسيطر على حريق مبنى تابع لشركة كهرباء حلوان

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 02:24 مساءً - نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق شب داخل مبنى تابع لشركة كهرباء حلوان.

 

كان حريق قد شب صباح اليوم، داخل مبنى غير مستغل تابع لشركة كهرباء حلوان، وعلى الفور، دفعت مديرية أمن القاهرة بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

 

وتبين من المعاينة، أن النيران أشتعلت بكمية من المزوت، فى مبنى غير مستغل تابع للشركة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتجرى الأن عملية التبريد.

 

على جانب أخر، وصل فريق من المعمل الجنائي، والنيابة العامة لمعاينة أثار الحريق والوقوف على ملابساتة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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