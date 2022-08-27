شحاتة يستمع إلى مطالب العاملين بمجلة العمل :رؤية مستقبلية للنهوض ”بالمجلة” لتواكب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 02:23 مساءً - استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى العاملين بمجلة العمل الناطقة بلسان الوزارة من "مجلس إدارة و صحفيين وإداريين"،حيث عرض المتحدثون على الوزير التحديات التي تواجه طبيعة عمل المجلة ،ورؤيتهم نحو النهوض والتطوير خلال الفترة المقبلة ،لتتماشى مع التطورات الراهنة في عالم الصحافة والإعلام باعتبارها مجلة متخصصة في مجال العمل ..

اللقاء الذي انعقد في مقر الوزارة اليوم السبت أعلن فيه العاملين بالمجلة عن رؤيتهم ،ورغبتهم في التطوير في الجوانب اللائحية،و الإدارية، والمالية،والتحريرية لتصبح منصة إعلامية لمواكبة مع تطورات العصر الحديث في ملف العمل بكافة محاوره ..

وأكد الوزير على أنه حريص، وبصفة مستمرة على الاستماع إلى الزملاء في مجلة العمل من إداريين ،وصحفيين ،وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل خطط التطوير،موضحا أنه سوف يقوم بزيارة مرتقبة إلى المجلة ،ومؤكدا على أنه سوف ينظر في كافة مطالب العاملين في أقرب وقت ممكن ، والنظر في لوائح النظام الأساسي ، لضمان سير العمل بشكل متطور وخدمة مجتمع العمل والعمال .

جدير بالذكر أن مجلة العمل تصدر شهريا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة ،و تأسست عام 1963 ، ويرأس مجلس إدارتها الوزير المعني بشئون العمل ، وتهدف إلى تقديم التوعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتأمينية، للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام..