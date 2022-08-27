وزير التعليم العالى: جامعة المنوفية الأهلية أنشئت بدعم من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - واطمأن الوزير على استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها فى أكتوبر المقبل، مشيدًا بالتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار الوزير، إلى أنه تم إنشاء الجامعة بسرعة غير مسبوقة وبدعم كامل من القيادة السياسية، وهو ما جعل الحلم يتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن البرامج الدراسية التى ستُقدمها جامعة المنوفية الأهلية تهدف إلى مواكبة مُتطلبات سوق العمل المُستقبلى.

وأكد على قيامه بعدة جولات تفقدية وميدانية للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 18 فدانًا، وتصل تكلفة إنشاءاتها وتجهيزاتها إلى قرابة 3 مليار جنيه، ومُصممة على أحدث مستوى معمارى، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم مبنى رئيسى به المكاتب الرئيسية، وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات، ومسرح، وقاعة مجلس الجامعة، وجميع القاعات مُجهزة بأحدث التقنيات الفنية والصوتية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت مجهزة بأحدث الأجهزة، وتشمل (مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، مبنى المعامل)، فضلاً عن منطقة ترفيهية وكافتيريا.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية ستبدأ فى أكتوبر القادم ببرنامجين هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجامعة تضم (15) كلية هى (الطب والجراحة - طب وجراحة الأسنان - العلاج الطبيعى –الصيدلة – تكنولوجيا العلوم الصحية – التمريض – الهندسة –الحاسوب والذكاء الاصطناعى – العلوم الأساسية – العلوم الزراعية – الطب البيطرى – الغذاء والصناعات الغذائية – الفنون والتصميم – العلوم الإنسانية والاجتماعية – الاقتصاد وإدارة الأعمال) بقدرة استيعابية للجامعة تصل إلى 9500 طالب تقريبًا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعة سوف تقدم 20 برنامجًا، وتشمل (الطب والجراحة – طب وجراحة الأسنان – العلاج الطبيعى – دكتور الصيدلة – الأشعة والتصوير الطبى - تكنولوجيا المختبرات الطبية - علوم التمريض، كما يضم عدد (3) مسارات "مسار الرعاية التمريضية الطارئة - مسار توليد القبالة - مسار توليد حديثى الولادة" - هندسة الطاقة - تخطيط وتشييد المدن الذكية - هندسة المواد وإدارة التصنيع - هندسة الذكاء الاصطناعى - هندسة الحاسوب ويشمل عدد (3) مسارات "الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - الأمن السيبرانى" - الواقع الافتراضى وبرمجة الألعاب - إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - الهندسة الزراعية والنظم الحيوية - تكنولوجيا الأغذية والألبان - التصميم الداخلى والديكور - الترجمة التخصصية فى اللغة الإنجليزية - إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.