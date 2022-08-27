محافظ الجيزة: رضا المواطن معيار تقييم الأداء بمنظومة النظافة

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لأداء شركات الجمع السكنى بمنظومة النظافة على أرض الواقع فى جميع الأحياء والمراكز التى تعمل بها، ومراجعة الالتزامات بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة فى الشارع، ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها على الفور.





كما أكد موافقه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، لما لذلك من أهمية، حيث تقدّم تلك الشركات خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالى كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهريا، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة بمنظومة النظافة.

تصريحات المحافظ، جاءت خلال لقاءه مع شركات النظافة والجمع السكنى العاملة بالمحافظة والبالغ عددها 24 شركة، بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

وشدد محافظ الجيزة، خلال اللقاء على ضرورة اهتمام الشركات بجمع المخلفات من المنازل، لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

وأكد أن المعيار الأساسى لتقييم أداء الشركات العاملة فى منظومة النظافة هو الحصول على رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير فى المستوى على أرض الواقع.

وكلف المحافظ، خلال اللقاء إدارات الرصد الميدانى والتفتيش والمتابعة بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة مدى التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء تقييم دورى لأداء الشركات العاملة للوقوف على التزامهم وتأدية عملهم على أكمل وجه.