تتحدث الإنجليزية والفرنسية.. فتاة توصيل الطلبات: «عمرى ما قلت للرزق لأ»

جدة - نرمين السيد - الفتاة الإسكندرانية التى تتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وتعمل فى خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل منذ ما يقرب العام، أكدت أن عملها لا يتعارض نهائيا مع الحلم الذى تسعى إليه وهو أن تصبح ذات شأن وقيمة بالنسبة للمجتمع: "نفسى أكون حاجة كبيرة"، موضحة أنها تعمل منذ الصغر فى عدد كبير من المجالات المختلفة: "عمرى ما قلت للرزق لأ"، منتقدة اشتراط بعض الشركات الخاصة الخبرة فى التوظيف، مطالبة بمنح الشباب الفرصة لإثبات الذات ثم الحديث عن الخبرة.

وانتقدت رحمة فى حديثها لـ"دوت الخليج" لجوء بعض الفتيات إلى مواقع مثل "التيك توك" لكسب الأموال: "سهل جدا الظهور على التيك توك بشكل غير لائق وكسب الأموال"، لافتة إلى أن الحلال قد يكون صعبا أحيانا لكن الله سيكرم صاحبه فى النهاية.

وأوضحت رحمة، أن عددا كبيرا من المواطنين، انتقدوا فكرة عملها فى خدمات توصيل الطلبات للمنازل، متسائلة: "كيف أحصل على رزقى بالحلال؟"، متابعة: هل الظهور على التيك توك هو الحلال؟.

وانتقدت رحمة التعليقات السلبية التى تصل إليها من بعض المواطنين، مطالبة بالنظر إلى الجانب المضىء وليس المظلم، لافتة إلى أن البعض تحدث عن عدم ارتدائها الحجاب، موضحة أن الأمر يتعلق بأسباب مرضية ورغم ذلك يواصل المواطنون التنمر.

واختتمت رحمة حديثها قائلة: "طول ما ربنا راضى عنى عمر ما هيشغلنى كلام الناس"، مطالبة بالدعاء لها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

وتعمل رحمة إلى جانب ما يقرب من 7 فتيات بخدمة توصيل الطلبات للمنازل فى محافظتى القاهرة والإسكندرية.

وأثارت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، باعتبارها نموذج ناجح للفتاة العاملة، وسط إشادات واسعة من جانب النشطاء بعمل الفتاة فى خدمة التوصيل على الرغم من وجود عدد كبير من المغريات.

«طريقك أمان».. مبادرة لحماية عمال الديلفرى

فى ذات السياق، وفى إطار مساعى الدولة؛ لحماية عمال توصيل الطلبات إلى المنازل، أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مبادرة "طريقك أمان" لحماية العاملين فى مجال خدمات التوصيل أو عامل الديلفرى.

جاء ذلك فى إطار مد المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، لتشمل فئة جديدة.

ويهدف البروتوكول إلى ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا من خلال توفير مشروعات صغيرة تساهم فى توليد الدخل، بالإضافة إلى المساهمة فى إنشاء جمعية خدمات للعاملين بهذا القطاع والتوعية والتدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل.



6 ملايين شاب يعملون فى الخدمة بمصر

ويشهد قطاع توصيل الطلبات نموا قويا، حيث تجاوزت عوائده السنوية 9 مليارات دولار طبقا لأرقام مارس 2022، كما نما سوق توصيل الطلبات بنسبة 8% العام الماضى، وعلى سبيل المثال فإن حجم سوق توصيل الطعام يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، كما يعمل أكثر من 6 ملايين شاب وفتاة، فى خدمة توصيل الطلبات فى مصر.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة يقدر حجم العمالة غير المنتظمة بنحو 11.8 مليون شخص، وأكبر تركز لهم فى قطاعات الزراعة، المقاولات والنقل والتى من ضمنها العاملين فى قطاع سائقى التوصيل «الطيارين».

وأضافت القباج أن مبادرة "طريقك أمان" تستهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل بقطاع خدمات التوصيل لشبابنا وفتياتنا عبر الاستفادة من حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية التى ستشمل بجانب خدمات التغطية التأمينية وخدمات التأمين الصحى الشامل تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم توزيع خوذ حماية شخصية ودراجات هوائية وموتوسيكلات.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مبادرة "طريقك أمان" ستسمح للمستفيدين من الشباب والفتيات الحصول على تمويل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن حزمة برامج التمكين الاقتصادى التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى والتى تبلغ نحو 360 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه فى صورة قروض ميسرة بأسعار فائدة تتراوح بين 5-9% لتوفير دخول للشباب والفتيات ومساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر.

وأعلنت عن إتاحة استفادة العاملين بقطاع التوصيل من مبادرة "معاشك بإيدك" للعمالة غير المنتظمة والتى تقدم للمستفيدين معاش تكميلى يسمح للعامل الاشتراك فى هذا المعاش اختيار سن الاشتراك وتحديد قيمة قسط التأمينى الأنسب لقدرته الاقتصادية، ومدة الاشتراك بالنظام، ودورية سداد قسط التأمين سواء كان شهريا أو كل ثلاثة أشهر أو سنويا، وكذا سن التقاعد وصرف المعاش عند سن 55 عاما أو 60 عاما أو 65 عاما، ويغطى "معاشك بايدك" مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم تطبيقه فى 20 محافظة لعمال الزراعة ونطلقه أمام عمال التوصيل.

وأشارت القباج إلى أن مبادرة "طريقك أمان" نستهدف منها تحقيق السلامة والأمان الأسرى لفئة من أهم فئات القوى العاملة المصرية وأكثرها انتشارا وذلك فى وجه ما تتعرض له تلك العمالة وأسرهم من مخاطر أثناء مزاولة عملهم.