محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية مهتمة بمناقشة قضية الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إن القيادة السياسية مهتمة بمناقشة قضية الاحتباس الحرارى كقضية أساسية نهتم بها جميعا خلال مؤتمر المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.





وأشار إلى أن هناك تكليفا من وزارة التخطيط لجميع المحافظات بتقديم بحث أو دراسة حول هذا الموضوع، وسيتم اختيار أفضلها وسيكون لها مردود آخر.

وأضاف المحافظ ، فى بيان اليوم السبت، أن شمال سيناء استعدت للمؤتمر بتجهيز وإعداد ستة بحوث، داعيا الشباب وباقى فئات المواطنين إلى تقديم دراساتهم وأبحاثهم فى هذا الموضوع حتى تكون من أكبر المحافظات فى عدد الدراسات والبحوث والخروج بمنتج نهائى يضع المحافظة فى مصاف المحافظات أو الأفراد، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مع نواب المحافظة لمناقشة وتقديم تلك البحوث والدراسات الخاصة بهذا الموضوع.

ومن جانبه،أكد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة كليب راشد، الاستعداد لمؤتمر المناخ من خلال الاستعانة بالشباب والمتطوعين.