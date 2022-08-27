تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى 2022 / 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 01:25 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الإختيار للطلبة المتطوعين للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة ، تقرر تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة( ذكور - إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ( علمى علوم ) أو الثانوية الأزهرية ( علمى ) لتكون ( 55% ) بدلاً من ( 60% ) من المجموع الكلى مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإنجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب .

علماً بأنه يستمر سحب الملفات حتى 14 / 09 / 2022 من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى ، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال ، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالأسكندرية ، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى ، والمستشفى العسكرى بالزقازيق ، والمستشفى العسكرى بدمياط ، والمستشفى العسكرى بسوهاج ، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر .

على أن يتم تقديم الملفات بالنسبة ( للذكور ) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة ، وبالنسبة ( للإناث ) يتم تقديمها بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 18 / 09 / 2022 .