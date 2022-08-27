جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أعرب الرئيس التونسى قيس سعيّد، عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 8".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى صباح اليوم السبت، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 8"، قبل بدء الجلسة الافتتاحية للقمة.
من جانبه، وجه مدبولى التهنئة للرئيس التونسى على نجاح الاستحقاق الدستورى بالاستفتاء على الدستور التونسى الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد.
ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، الذى وصل تونس مساء أمس، وفد مصر فى اجتماعات القمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور مدبولى.. صورة جماعية للقادة المشاركين فى قمة «تيكاد 8» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.