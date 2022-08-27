بحضور مدبولى.. صورة جماعية للقادة المشاركين فى قمة «تيكاد 8»

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أعرب الرئيس التونسى قيس سعيّد، عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 8".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى صباح اليوم السبت، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد 8"، قبل بدء الجلسة الافتتاحية للقمة.

من جانبه، وجه مدبولى التهنئة للرئيس التونسى على نجاح الاستحقاق الدستورى بالاستفتاء على الدستور التونسى الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد.

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، الذى وصل تونس مساء أمس، وفد مصر فى اجتماعات القمة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.