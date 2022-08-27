جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت 4 قوافل طبية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر يوليو الماضى، وذلك بقرى (أسمنت بمركز أبو قرقاص - كوم الحاصل بمركز مغاغة - أبو سيدهم بمركز سمالوط - وقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة)، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 6 آلاف و192 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. من جانبه أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم عمل 595 تحليلا وعمل موجات صوتية لعدد 106 حالات، وأشعة سينية لعدد 27 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 411 مترددا وتحويل للمستشفى 251 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 363 مترددا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية لـ 6 آلاف مواطن فى شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.