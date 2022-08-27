وزير التعليم العالي يتفقد جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، يُرافقه د. عربي كشك رئيس الجامعة، ود. عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، ولفيف من قيادات وأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية والدلتا التكنولوجية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن وزير التعليم العالي أشار إلى أن الهدف من الزيارة مُتابعة الجامعات التكنولوجية بشكل دوري، لافتًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وتُسهم هذه الجامعات في توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالمية؛ بما يسمح بتخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استمع إلى شرح مُفصل حول ما تم إنجازه من أعمال وتجهيزات داخل الجامعة؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، بالإضافة إلى البرامج التكنولوجية التي تُقدمها الجامعة، وأهميتها لسوق العمل، واستحداث برامج وتخصصات مُتميزة، يتم ربطها بالصناعات المُحيطة بالجامعة، وخطط التعاون الدولي للجامعة، وأهميتها لتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد مبنى إدارة الجامعة، ومبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومعامل الجامعة، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وتكنولوجي، وقاعة الاختبارات الإلكترونية، وقاعة الاحتفالات، ومبنى المدرجات والورش، فضلاً عن تفقده الأرض المُخصصة للمدينة الجامعية بجوار سور الجامعة، ومبنى الورش التابع للجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة تضم عددًا من البرامج التكنولوجية المُتميزة التي تُواكب احتياجات الثورة الصناعية الحالية، ومُتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمُتجددة، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية، والأجهزة التقويمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك توسعات جديدة للجامعة بواحة سيلكون بالسادات وبرج العرب، وسيتم دراسة برنامج تكنولوجيا المعلومات بهما، مؤكدًا أن التوسعات تتم طبقًا للمواصفات المُعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات؛ وذلك لمواكبة خطة وإستراتيجية الجامعة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بها.