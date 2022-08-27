الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الحكومة التونسية يستقبلان رئيس الوزراء لحضور فعاليات قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 12:28 مساءً - استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، والسيدة/نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد غادر القاهرة مساء أمس لحضور فعاليات القمة التي ستنعقد بالعاصمة التونسية على مدار يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية. كما سيعقد مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى قمة تيكاد8.

من جانبه وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على نجاح الاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد.