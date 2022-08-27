رئيس تونس يستقبل الدكتور مصطفى مدبولى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، صباح اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية "تيكاد8"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأعرب الرئيس قيس سعيد، عن سعادته بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى فى قمة تيكاد8. من جانبه وجه مدبولى التهنئة للرئيس التونسى على نجاح الاستحقاق الدستورى بالاستفتاء على الدستور التونسى الجديد، متمنياً لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار تحت قيادة الرئيس سعيد. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، غادر القاهرة مساء أمس، لحضور فعاليات القمة التى ستنعقد بالعاصمة التونسية على مدار يومى 27 و28 أغسطس الجارى. ومن المقرر أن يُلقى رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية، كما سيعقد مدبولى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته فى القمة.

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