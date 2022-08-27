عاجل.. اختتام فعاليات التدريب المشترك «هرقل -2» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

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واستمرت فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.
ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، وقامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوى والاقتحام الرأسى وتحرير الرهائن المحتجزة، وذلك بعد قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وعمل ثغرات فى المبانى، كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.
كما شملت الأنشطة المنفذه فى التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، وتنفيذ معرضا للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، والتدريب على أعمال الإستطلاع وتنظيم الكمائن، وكذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض "JTAC" والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائى والإشعاعى، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمى المختلفة.
وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين جميع العناصر المشاركة فى التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية فى أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة.
وألقى اللواء أ.ح رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة فى التدريب.
وفى سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لجميع القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العلمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذه بها، معربين عن سعادتهم البالغة لما شاهدوه من إنجازات تضاهى كبرى المدن العالمية المنشآه على الطرازات الحديثة.
حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب.
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