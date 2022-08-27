استئناف امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حمزة رضوان، أن طلاب شعبتى العلوم والرياضيات يؤدون اليوم الامتحان فى مادة الكيمياء لمدة 3 ساعات، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا لمدة 3 ساعات أيضا، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني يبلغ 389 طالبا وطالبة فى مختلف المواد الدراسية، وأن عدد اللجان يبلغ 6 لجان موزعة بواقع: لجنتان بإدارة العريش التعليمية، لجنتان بإدارة بئر العبد التعليمية، لجنتان بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحان وبعده، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية.

من جهة أخرى، استؤنفت اليوم امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بمعاهد شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وأعلن مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم العربية والشرعية، الشيخ محمد سعد خضر، أن طلاب القسم العلمى يؤدون اليوم امتحانات الدور الثانى فى مادتى التفاضل والتكامل، والنحو لمدة ساعتين لكل مادة، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم اللجان أولا بأول.