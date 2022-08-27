رئيس الطائفة الإنجيلية للشباب: نقدم الخدمات للمجتمعات المحلية دون تمييز

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بحضور 180 مشاركًا يمثلون عددًا من الدول العربية، لبنان وسوريا والعراق، كما شارك عدد من قيادات الكنائس الإنجيلية من أمريكا وأيرلندا ونيجيريا وكينيا والمكسيك.
رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الحضور من مختلف الدول المشاركة، معبرًا عن سعادته الكبيرة باستضافة الكنيسة الإنجيلية فى مصر لشباب المؤتمر الثامن للطلبة الجامعيين من منطقة الشرق الأوسط، بجانب قادة الكنائس المشاركين.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "سعت الكنيسة الإنجيلية منذ تأسيسها فى مصر، إلى تقديم خدماتها الاجتماعية لكافة المجتمعات المحلية دون أى تمييز، كما قدمت - بالتزامن مع ذلك - خدماتها الروحية، وكلما تم بناء مبنى الكنيسة للعبادة، يتم بناء المستشفى أو المدرسة بجوارها فى نفس التوقيت، مما يشير بقوة إلى ريادة الكنيسة الإنجيلية بمصر فى العمل الاجتماعى، ومفهومها تجاه علاقة الكنيسة بالمجتمع.
وأضاف رئيس الإنجيلية: "الكنيسة ليست جزيرة منعزلة فهى جزء من المجتمع تتأثر بظروفه وتحدِّياته وتؤثِّر فيه، والسيد المسيح لم يكن منعزلًا عن المجتمع بل متفاعلًا معه وخدم الجميع بلا تمييز، مدركًا لظروف المجتمع الدينى والسياسى، كما أن العمل الروحى والعمل الاجتماعى دعوتان متمايزتان، وهناك أساس كتابى عميق للعمل الاجتماعى، وكلاهما يكمل كل منهما الآخر فى خدمة وبناء الإنسان بشكل متكامل".
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