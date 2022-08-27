استعدادا لقمة المناخ.. القوى العاملة تتفقد مواقع العمل بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تفقد أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، العاملين بالمشروعات والأعمال الإنشائية الجارية والخاصة بالاستعدادات لعقد قمة المناخ، المقرر لها نوفمبر 2022، وحثهم على مواصلة العمل على أكمل وجه، بشكل يليق بهذا الحدث الكبير على أرض شرم الشيخ.







وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، السبت، أن مدير المديرية التقى بالعاملين خاصة العمالة غير المنتظمة، وتوعيتهم، وحثهم على سرعة تسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم لدى المديرية بصفتهم أو عن طريق الشركة، أو المقاول، فى إطار خطة حصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا لتقنين أوضاعها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها، وطالبهم بالتعامل المباشر مع المديرية، وعدم الانسياق وراء بعض المواقع المزيفة، والوهمية، التى تتخذ العمالة غير المنتظمة فريسة لها.

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