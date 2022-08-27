استعدادا لقمة المناخ ..”القوى العاملة”: جولة تفقدية لمواقع عمل بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن جولة تفقدية قامت بها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ،على العاملين بالمشروعات والأعمال الإنشائية الجارية والخاصة بالاستعدادات لعقد قمة المناخ العالمي المقررة عقدها في شهر نوفمبر 2022 ،وحثهم على مواصلة العمل على أكمل وجه ،بشكل يليق بهذا الحدث الكبير على أرض شرم الشيخ .

وجاء في بيان "الوزارة"، اليوم السبت أن مدير المديرية أشرف علم الدين تفقد مواقع عمل ،والتقى بالعاملين خاصة العمالة غير المنتظمة ،وتوعيتهم ،وحثهم على سرعة تسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم لدى " المديرية "،بصفتهم، او عن طريق الشركة، أو المقاول،وذلك في إطار خطة حصر العمالة غير المنتظمة تمهيدا لتقنين أوضاعها، وتقديم خدمات اجتماعية وصحية لها ،وطالبهم بالتعامل المباشر مع "المديرية "،وعدم الانسياق وراء بعض المواقع المزيفة، والوهمية،التي تتخذ العمالة غير المنتظمة فريسة لها ..