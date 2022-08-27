وزيرا الرى والبيئة يناقشان جهود تطوير البحيرات الطبيعية وإستعدادات مصر لإستضافة مؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - الدكتور سويلم : تنظيم يوم خاص بالمياه ، وجناح للمياه ، وإطلاق عدد من المبادرات الدولية خلال فعاليات مؤتمر المناخ

- تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بإسبوع القاهرة لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الحماية من السيول

الدكتورة ياسمين فؤاد : أولى حزم المشروعات بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تركز على الطاقة والغذاء والمياه

- التأكيد على أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخي خلال فعاليات إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ

- التأكيد على أهمية تحقيق التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيدة الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، حيث تباحث سيادتهما حول الترتيبات الجارية حالياً لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، وكذلك التباحث حول ملف تطوير البحيرات المصرية.

وقد أكد سيادتهما على أهمية وضع المياه علي أجندة العمل المناخي خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

كما أكد السادة الوزيران على الترابط الهام بين الماء والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، وضرورة العمل علي وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية ، خاصة أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وصرح الدكتور سويلم أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء ، وتنظيم جناح للمياه ، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجاري الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه ، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف سيادته أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" كحدث تحضيري لمؤتمر المناخ القادم ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ ، وذلك بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس عام ٢٠٢٣.

كما أشار سيادته لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول في مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا ، حيث سيتم عرض كافة التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع ، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه ، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ ، مشيرة إلى ان مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من إرتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه ، مشيرة إلى أن مصر قدمت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ ، وأول حزمة من المشروعات والتى تركز على الطاقة والغذاء والمياه ، وذلك من خلال التوسع فى إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإستخدامها فى الزراعة ، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إستكمال التنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية ، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها ، بالإضافة الى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة ١٠١٠ ، ومحطات الصرف الصحى وتوافقها مع المعايير البيئية.