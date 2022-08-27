انطلاق تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





تنطلق، اليوم السبت، عملية تقليل الاغتراب "التحويلات"، بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31-8-2022. ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن عملية تقليل الاغتراب:- وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يتم التقدم لتقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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