الثلاثاء.. منتدى علمى حول التغيرات المناخية والصحة بطب القاهرة

جدة - نرمين السيد - تعقد كلية طب قصر العينى، الثلاثاء المقبل، منتدى علميا حول "التغيرات المناخية والصحة من منظور مصرى"؛ لمناقشة مدى تأثير هذه التغيرات على مختلف مناحى الحياة البيئية والصحية والزراعية وتأثيرها السلبى على حياة الإنسان.





ويعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد الكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المنتدى يشهد مشاركة نخبة متميزة من الخبراء فى مختلف التخصصات، وتتناول جلسات المنتدى استعراض التطورات المناخية فى العالم بشكل عام وفى مصر بشكل خاص، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع واهتمامها بالبعد البيئى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جلسات المنتدى تناقش عدة محاور من بينها التطورات المناخية وما يترتب عليها من تأثيرات على الصحة والأمن الغذائى ووسائل تثبيط هذه التأثيرات والتكيف معها، كما تستعرض جلسات المنتدى الجهود المصرية فى مجال التغيرات المناخية والمبادرات التى تساهم فى التصدى لتلك التغيرات، إلى جانب مناقشة دور الإعلام فى مجال التوعية بشأن التحديات المناخية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال المصرى القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن برنامج جلسات المنتدى يناقش التعريف بمفهوم الصحة الكوكبية Planetary health كمفهوم شامل للصحة يتضمن التشابكات المعقدة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة؛ وما يطرأ عليها من تغيرات ومنها التغيرات المناخية.

وأضافت أن المنتدى يتناول مناقشة المحاور الثلاث الرئيسة لمواجهة التحديات المناخية وهى التخفيف من حدة التغيرات المناخية بما فيها تقليل الانبعاثات الكربونية وآثارها والتأقلم مع تلك التغييرات وأخيرًا مرونة الأنظمة الصحية للتعامل مع المخاطر الصحية المحتملة، لافتة إلى أن المتحدثين فى المنتدى خبراء من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأكاديمية البحث العلمى وهيئة تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار.