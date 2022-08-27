وزير الإسكان يصدر 7 قرارات لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

ونصت القرارات، على إزالة التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعتى أرض بمنطقة سيدى عبدالرحمن بحرى طريق إسكندرية/ مطروح الساحلى داخل حدود القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى، والمتمثلة فى إقامة مبنيين دور أرضى وسور بمساحات مختلفة، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة أرض مملوكة للهيئة بحرى طريق القاهرة/مطروح الساحلى داخل حدود القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى، والمتمثلة فى إقامة مبنى دور أرضى وسور بدون الحصول على الترخيص اللازمة، وكذا إزالة التعديات على مساحة حوالى 203 أفدنة على الأراضى داخل كردون مدينة الفشن الجديدة بدون سند من القانون وبدون الحصول على التراخيص، والمتمثلة فى إقامة نشاط زراعى وملحقاته، وإزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق، والمتمثلة فى البناء بدون ترخيص.
كما نصت القرارات على أن تتولى أجهزة مدن "القطاع الأول للساحل الشمالى الغربى – القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى – الفشن الجديدة – الوراق الجديدة"، بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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