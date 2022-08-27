انت الان تتابع خبر بالأسماء – إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث آليم بـ”أسيوط” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أسخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، السبت ، سيارة ملاكى رقم 9712 ج ب ى على الطريق الغربى أسيوط الوادى الجديد، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة أسيوط بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الجامعي إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأوضح التقرير الطبي إلي إصابة كلا من هدية .أ 60 سنة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالرأس، وإيمان ع س 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم ، ومحمد ص ن 40 سنة اشتباه كسر بالزراع الايسر وكدمات بالجسم ، و حمزة م ص 6 سنوات اشتباه كسر بالزراع الايسر ، ويوسف م .ص 6 سنوات كدمات بالجسم، وسحر ص 48 سنة كدمات متفرقة بالجسم وجميعهم من الخارجة الوادى الجديد