انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت : الرطوبة مسخنة الجو أكتر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في طقس اليوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 على كافة مناطق جمهورية مصر العربية،مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وخاصة خلال ساعات المساء.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل، وحار عل باقي المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 27 أغسطس 2022: