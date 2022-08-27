انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على الفيس بوك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجان بدقائق قليلة.

ونشرت أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات من ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي.