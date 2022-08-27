انت الان تتابع خبر عاجل- التضامن تعلن موعد تنفيذ قرار صرف أكثر من 15 مليار جنيه لأصحاب المعاشات – شوف حسابك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بات موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022، قريب للغاية حيث سوف يتم البدء في صرفه يوم الخميس القادم الموافق 1 سبتمبر 2022، لكافة المستحقين بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن عملية صرف معاشات سبتمبر 2022، سوف تحتوي على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المتسجد والحفاظ على سلامة أصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة أن سوف يتم البدء في الصرف للشريحة الأولي يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، علي أن تستمر عملية الصرف لهذه الشريحة لمدة يومين كاملين ثم تبدأ من بعدها عمليات الصرف للشرائح الباقية ، موضحة أن أصحاب المعاشات يحصلون على 22 مليار جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة.