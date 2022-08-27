انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات – قطع الكهرباء عن 20 قرية بـ”كفر الشيخ” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة كفر الشيخ ، بيان هام اليوم السبت الموافق السابع والعشرون من شهر أغسطس 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

وأكدت شركة كهرباء الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من التاسعة والربع صباحًا حتى الثالثة عصر نفس اليوم إجراء أعمال الصيانة الدورية في مراكز كفر الشيخ ومطوبس الحامول ودسوق والرياض، وبيلا، وسيدي سالم، وفوه.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية

وحددت شركة كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل عدد من مناطق مدينة المنصورة وهي قرية منشأة الصف وتوابعها، وقرية البحري وأم يوسف والحيطة، وقرية ابشان وتوابعها وقرية قبريط وتوابعها، والسعادة ومعدية رشيد بمطوبس، وقمسيون شرق وغرب، والبصرات والملاوح والرياض 3، ومحطة مياه بحر بصبص، ومحطة مياه سد خليل، ومجلس قروى الرصيف، والضبعة وتوابعها” وشرق بلطيم، وقرى العياشات والزهراء، وعن مغذي السنترال بدسوق، ومنطقة السنترال والكنيسة ونصف شارع سعد وشارع الجيش، وعن مغذي ري 2 بالحفير بالحامول، وقرى الخاشعة و61و58و59و60و63، ومغذي صندلا بكفر الشيخ، وقرية صندلا وتوابعها.