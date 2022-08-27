منتدى علمي حول ”التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري” الثلاثاء المقبل بطب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - د. الخشت: نخبة من الخبراء المتخصصين يستعرضون التطورات المناخية بمصر والعالم وتأثيراتها الحياتية المختلفة وسبل مواجهتها

د. الخشت: استعراض جهود مصر ومبادراتها في التصدى لتلك المتغيرات وتأثيراتها على الصحة والأمن الغذائى ودور الإعلام في التوعية بالتحديات المناخية

د. منال المصري: مناقشة التخفيف من حدة التأثيرات المناخية والتأقلم معها ومرونة الأنظمة الصحية المصرية للتعامل مع المخاطر الصحية المحتملة

تعقد كلية طب قصر العيني الثلاثاء المقبل منتدى علميا حول "التغيرات المناخية والصحة من منظور مصري" لمناقشة مدى تأثير هذه التغيرات على مختلف مناحي الحياة البيئية والصحية والزراعية وتأثيرها السلبي على حياة الإنسان.

ويعقد المنتدى تحت رعاية الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد الكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المنتدى يشهد مشاركة نخبة متميزة من الخبراء في مختلف التخصصات، وتتناول جلسات المنتدى استعراض التطورات المناخية في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع واهتمامها بالبعد البيئي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن جلسات المنتدى تناقش عدة محاور من بينها التطورات المناخية وما يترتب عليها من تأثيرات على الصحة والأمن الغذائي ووسائل تثبيط هذه التأثيرات والتكيف معها، كما تستعرض جلسات المنتدى الجهود المصرية في مجال التغيرات المناخية والمبادرات التي تساهم في التصدى لتلك التغيرات، إلى جانب مناقشة دور الإعلام في مجال التوعية بشأن التحديات المناخية.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال المصري القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن برنامج جلسات المنتدى يناقش التعريف بمفهوم الصحة الكوكبية Planetary health كمفهوم شامل للصحة يتضمن التشابكات المعقدة بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة؛ وما يطرأ عليها من تغييرات ومنها التغيرات المناخية.

وأضافت أن المنتدى يتناول مناقشة المحاور الثلاث الرئيسة لمواجهة التحديات المناخية وهي التخفيف من حدة التغيرات المناخية بما فيها تقليل الانبعاثات الكربونية وآثارها والتأقلم مع تلك التغييرات وأخيرًا مرونة الأنظمة الصحية للتعامل مع المخاطر الصحية المحتملة، لافتة إلى أن المتحدثين في المنتدى خبراء من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار.