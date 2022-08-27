”القوى العاملة” تحذر المواطنين من اعلانات وظائف وهمية بالامارات.‎

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - حذرت وزارة القوى العاملة،المواطنين الراغبين في العمل بالخارج،من إعلانات الوظائف الوهمية التي تعلن عنها مواقع،وصفحات تواصل اجتماعي،ونبهت في بيان لها اليوم السبت المواطنين من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها ،والالتزام بتحري الدقة ،والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول بلدان العالم ..

وقالت الوزارة أن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قد تلقت خطاباً رسمياً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات، على البريد الالكتروني ،للاستعلام، والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين الذين ذكرت أسمائهم ،واسماء الشركات التي تطلب عاملين ،حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات ايضا ،واضاف مكتب التمثيل العمالي في خطابه أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تزايد إعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت ،ووسائل التواصل الاجتماعي ،والتي تحمل رواتب خيالية ،لاغراء الباحثين عن عمل ،ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف"..

وتدعو "الوزارة " المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة ، والتأكد من صحة عروض العمل بالإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات ، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية ، أو مع مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبى .