مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة 31 أغسطس

جدة - نرمين السيد - وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى، بحضور وفود 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمى، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وتعقد الدورة الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار توجيهات الرئيس للحكومة بتعميق التعاون والعلاقات المشتركة مع دول القارة الإفريقية فى مختلف المجالات.



وأعرب وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، عن تطلعه لحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى وأن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الإفريقية 2025، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثانى أيام المؤتمر لمناقشة واستعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية، والخدمة العامة و الإدارة ، والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية، على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة.

وقال هشام آمنة، أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشؤون الإفريقية والخارجية بمجلسى النواب والشيوخ، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والخبراء بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تخصيص النصف الثانى من الاجتماع الوزارى يوم 31 أغسطس الجارى، لجلسة تفاعلية تشمل 3 موضوعات رئيسية هى المنظور المحلى الإفريقى للعمل المناخى فى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، و الأمن الغذائى و سلاسل القيمة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية المصرية "حياة كريمة" كنموذج للتحول الريفى الإفريقى والتى لاقت ترحيباً كبيراً من الوفود الإفريقية المشارك فى قمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات تشكل التحديات الراهنة على الساحة الدولية، و تهدف الجلسة إلى وضع رؤية أفريقية لمواجهة تلك التحديات، وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين لخدمة أبناء القارة وعلى وجه الخصوص مبادرة " حياة كريمة والتى يمكن أن تفتح مجالاً للمؤسسات والشركات المصرية لتنفيذ مشروعات مشابهة فى ربوع القارة الإفريقيا.

وأكد هشام آمنة إن أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات المشتركة بين المدن المصرية ونظيرتها الإفريقية ومنها مواجهة النمو السكانى، والمخلفات الصلبة والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها ، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الموضوعات المهمة، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف شعوب إفريقيا.

و أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية لتطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ، ومواجهة العديد من التحديات التى نجحت مصر فى إيجاد حلول لها.

وأضاف آمنة أنه سيتم على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفود الأفريقية المشاركة، لمشاهدة بعض الإنجازات التى حققتها مصر فى بعض المجالات الحيوية خاصة المشروعات القومية التى حققتها الدولة كالعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة المصرية ومنطقة عين الصيرة وتطوير القاهرة التاريخية ومشروعات البنية التحتية.

وأضاف أنه سيلتقى عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسؤولين المشاركين فى المؤتمر لبحث أطر التعاون الثنائى بين مصر وتلك الدول وتبادل الخبرات، وكذا لقاءً مع مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقى ولقاء مع جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية.

وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية تدرس فرصة عقد المؤتمر وإطلاق مبادرة "أيادى إفريقيا" على مستوى دول القارة بعد النجاح الذى حققته تجربة "منصة أيادى مصر" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية خلال العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى حيث تعتبر تلك المنصة معنية بالتسويق الإلكترونى للسلع والمنتجات المحلية الإفريقية بما يحقق لتحسين الظروف المعيشية للمرأة والشباب والفتيات.