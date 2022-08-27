حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتوعية طلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أى أخطاء قد تحدث معهم.





وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن المركز الإعلامى للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع التنسيق الإلكترونى وتوضيح كيفية تقليل الاغتراب "التحويلات" بين الكليات والمعاهد وتشمل كل الأشكال التوضيحية "قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بتقليل الاغتراب - فيديو توضيحى حول تقليل الاغتراب"، والتى تُيسر على الطلاب إتمام تسجيلهم للتحويل عبر موقع التنسيق الإلكترونى بكل يُسر. وأضاف المتحدث الرسمى أنه يُمكن للطلاب متابعة كل أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامى للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكترونى، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعى التالية: الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى http://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) https://twitter.com/Mohesregypt لمشاهدة الفيديو التوضيحى عن تقليل الاغتراب:

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