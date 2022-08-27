وزيرة الثقافة توجه بتنفيذ أنشطة فنية متنوعة بأسيوط بالتعاون مع التعليم

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة أسيوط استجابة لأهالى قرية أبو زيد بالقوصية وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وذلك بالتنسيق مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال شهر سبتمبر.





وقالت الكيلانى أن الأنشطة تهدف إلى رفع الوعى وبناء الإنسان المصرى وتنفيذا لاستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية وخاصة فى القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالتعاون مع مؤسسات الدولة ممثلة فى محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة. من جانبه أوضح عطوة أن برنامج الفعاليات يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة بمجمع مدارس " بنى زيد بوق الابتدائية " و" بنى زيد بوق الإعدادية" ومدرسة "على بن أبى طالب الابتدائية " يتضمن عرضاً لإنجازات السيد رئيس الجمهورية ومجموعة من اللقاءات الشعرية والورش والندوات الخاصة بالطفل والمرأة مع تقديم عروض فنية لفرقة مشروع " ابدأ حلمك" وفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية وفرقة الآلات الشعبية بالقوصية، فضلاً عن إقامة عدة ندوات للحديث عن التغيرات المناخية والوقاية من مخاطر الإدمان والتدريب على الإسعافات الأولية ، بالإضافة إلى عرض لفيلم تسجيلى عن بطولات القوات المسلحة المصرية وفيلم آخر عن العاصمة الإدارية الجديدة

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