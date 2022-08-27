وزير الرى: يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وناقشا الترتيبات الجارية لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل COP27، وكذلك التباحث حول ملف تطوير البحيرات المصرية.





وأكد الوزيران أهمية وضع المياه على أجندة العمل المناخى خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ.

كما شدد الوزيران على الترابط المهم بين الماء والغذاء، لما تمثله المياه كعنصر رئيسى فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى، وضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية، خصوصا أن الأزمات العالمية ومشاكل سلاسل الإمدادات الدولية أوضحت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتوفير الغذاء.

وصرح الدكتور سويلم بأنه سيتم تنظيم يوم خاص بالمياه ضمن مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء، وتنظيم جناح للمياه، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية الجارى الإعداد لها للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه، والتى سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر.

وأضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ، حيث سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه للمناقشة فى جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، بهدف الخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة والخاص بالمياه والمقرر عقده بنيويورك في شهر مارس عام 2023.

كما أشار إلى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين بفاعليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات حصاد الأمطار والحماية من السيول فى مصر كنماذج ناحجة لمشروعات التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أن مؤتمر المناخ سيكون مؤتمرا تنفيذيا، حيث سيتم عرض كل التجارب الناجحة فى العديد من المجالات والتى تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها التجارب الخاصة بتأثير تغير المناخ على المياه، والتركيز على الموضوعات الخاصة بحماية الشواطئ، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة فى توفير الحلول من خلال الطبيعة فى بعض المحافظات التى تعانى من ارتفاع منسوب سطح البحر.

كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية توفير التمويل اللازم لقضايا المناخ فيما يخص موضوعات المياه، مشيرة إلى أن مصر قدمت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وخطة المساهمات الوطنية الخاصة بالمناخ، وأول حزمة من المشروعات والتى تركز على الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من خلال التوسع فى إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر واستخدامها فى الزراعة، موضحة أنه سيتم تنظيم يوم خاص بالزراعة والتكيف أو الأمن الغذائى ضمن الأيام غير الرسمية لمؤتمر المناخ ذات الصلة بيوم المياه.

كما أوضحت أنه تم استكمال التنسيق بين الوزارتين فى عدد من الملفات ومنها ملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات الرئيس، حيث عرضت الوزيرة ما تم من أعمال التطوير لبحيرة قارون وإعادة إحيائها، بالإضافة إلى التنسيق المستمر فيما يخص التقارير الخاصة بلجنة 1010، ومحطات الصرف الصحى وتوافقها مع المعايير البيئية.