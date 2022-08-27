القوى العاملة تحذر المواطنين من إعلانات وظائف وهمية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - وطالبت فى بيان لها اليوم السبت، المواطنين بعدم التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها والالتزام بتحرى الدقة والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.

وقالت الوزارة، إن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قد تلقت خطابا رسميا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات على البريد الالكترونى للاستعلام، والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين الذين ذكرت أسمائهم وأسماء الشركات التى تطلب عاملين، حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات أيضا.

وأضاف مكتب التمثيل العمالى فى خطابه، أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة تزايد إعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تحمل رواتب خيالية؛ لإغراء الباحثين عن عمل ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف".

وتدعو الوزارة، المواطنين إلى ضرورة تحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض العمل بالإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية، أو مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى.