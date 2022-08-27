بدء مرحلة تحويلات تنسيق الجامعات.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (بدء مرحلة تحويلات تنسيق الجامعات) ذكرت صحيفة (الأهرام) أن موقع التنسيق الإلكترونى يبدأ اليوم استقبال التماسات تحويلات تقليل الاغتراب من المرشحين للكليات والمعاهد العليا خلال المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.

ونقلت الصحيفة عن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، قوله "إن مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب متاحة فقط لمن تم ترشيحهم لكلية أو معهد خارج نطاقهم الجغرافى ويرغبون فى التحويل إلى كلية مناظرة أو غير مناظرة للتخصص المرشح له الطالب داخل نطاقه الجغرافى، مشددا على عدم قبول أى التماسات للتحويل لكلية خارج المربع الجغرافى للمنطقة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية.

وأوضح عطا أن التحويل بين الكليات يتم فى إطار نسبة لا تزيد على 10% من الطلاب المرشحين لكل كلية لضمان عدم تفريغ كلية أو تكدس أخرى بأكثر من طاقتها، مشيرا إلى أن التحويل بين الكليات فقط وليس بين الأقسام، كما أن التحويل لبرامج الساعات المعتمدة التى تتيحها بعض الكليات بمصروفات يتم عبر الكليات نفسها وليس عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.

وحول آخر أعمال تنسيق طلاب الشهادات المعادلة قال عطا، إن مكتب التنسيق استقبل حوالى 13 ألف طالب من الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية حتى الآن، فيما سجل نحو 5 آلاف رغباتهم عبر موقع التنسيق حتى الآن ويواصل الموقع استقبال الرغبات حتى 5 سبتمبر المقبل.

وفى الشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (برنامج متكامل للقضاء على "زحف العمران" على الخطوط والكابلات)، أن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر ونائبه المهندس أسامة عسران تلقيا من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى تقريرا حول الإجراءات التى اتخذها القطاع لتلبية متطلبات المشروعات القومية والتنموية، وتتضمن تنفيذ 40 مشروعا قوميا لتطوير الطرق بمحافظتى القاهرة والقليوبية بتكلفة حوالى 755 مليون جنيه.

وأضافت الصحيفة، أن وزارة الكهرباء والطاقة أكدت تنفيذ برنامج للقضاء على مشاكل خطوط الكهرباء التى زحف عليها العمران وأقيمت تحتها كتل سكنية بالمحافظات؛ للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية فى منطقتى الخانكة والقناطر على 4 مراحل بإجمالى أطوال بلغت حوالى 60 كيلومترا.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جار استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان، والتى تتضمن 79 عمارة بالهناجر وغيرها بمعدلات تنفيذ قاربت من 100%، والانتهاء من تركيب 50 ألف عداد ذكى بمناطق شمال القاهرة بتكلفة 100 مليون جنيه.

وتحت عنوان (الثقافة والأوقاف تنفذان برنامجا لحماية التلاميذ من "التطرف") ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن وزارة الأوقاف بدأت تنفيذ برنامج لتحصين تلاميذ المدارس والشباب ضد التطرف.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، قوله "إن البرنامج الصيفى فرصة لتحصين الطلائع والشباب ضد التطرف، والوقوف على صحيح الدين بما ينعكس على مواجهة الجهات المتطرفة وتنمية مستوى رواد هذا البرنامج التعليمى وتوسيع آفاقهم الدينية، إذ تساعد أنشطة البرنامج فى تنمية القدرة على التعبير والثقافة الدينية الصحيحة والآداب والقيم والفكر الصحيح، بهدف تربية النشء والارتقاء به.

وأوضح الوزير - على هامش أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها؛ احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القليوبية - أن القليوبية شهدت افتتاح 19 مكتبة دينية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتنمية ملكة القراءة ضمن البرنامج الصيفى، وجار الإعداد لإطلاق الأسبوع الثقافى فى كل مدن القليوبية بواقع مرتين فى الشهر، الأولى فى العاصمة بنها، ومرة بكل مدينة من مدن المحافظة.

وأشار الوزير إلى استمرار البرنامج الصيفى يوميا حتى 19 سبتمبر المقبل، ومع بدء الدراسة سيتم تنفيذ البرنامج يوم الخميس من كل أسبوع من العصر إلى المغرب، حتى لا ينقطع الأطفال عما درسوه وحفظوه من القرآن ومسائل فقهية خلال الصيف.